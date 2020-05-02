Во Франции зарегистрировали первый случай заражения кошки коронавирусом нового типа. Об этом сообщает французская Национальная ветеринарная школа.

Кошку-носительницу SRAS-CoV-2 эксперты, которые протестировали примерно 10 животных. Тест одной из них дал положительный результат. Известно, что кошка жила недалеко от Парижа в доме у зараженного COVID-19 хозяина. У нее отмечаются «признаки респираторного заболевания», а также проблемы с пищеварением, уточнили ветеринары.

Специалисты рекомендуют людям с простудными заболеваниями, а также с COVID-19 соблюдать гигиену и держать дистанцию, чтобы не заразить домашних питомцев.

Ранее эксперты выяснили, что кошки восприимчивы к COVID-19. Случаи заражения зарегистрированы в Бельгии, Гонконге, США. В апреле коронавирус также обнаружили у львов и тигров в Нью-Йорке.

Minval.az