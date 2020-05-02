Кинологи и ветеринары на Корсике приступили к экспериментам, их цель — выяснить, способны ли служебные собаки по запаху определять, заразился ли человек коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу газета «Фигаро».

Проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школой ветеринарии.

Организаторы эксперимента поясняют, что их цель — определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае если это так, можно научить собак выявлять заболевших. Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, помимо традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый «инструмент» для постановки диагноза.

В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них — бельгийские овчарки малинуа.

Minval.az