Вакцины от коронавируса, которые собираются разрабатывать в ЕС, будут доступны во всем мире, заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

Речь идет о том, «как мы разрабатываем вакцины, лекарства и хорошие диагностические возможности для всех людей во всем мире», заявила Меркель в субботу. Она отметила, что Германия «берет на себя эту ответственность».

По словам Меркель, на разработку вакцины по-прежнему не хватает около восьми миллиардов евро. Германия «внесет значительный финансовый вклад» в эту работу, подчеркнула она. Канцлер прямо приветствовала тот факт, что в данной деятельности заняты не только правительственные структуры, но и частные фонды, производители вакцин и лекарств, а также профильные альянсы CEPI и GAVI. Германия также намерена «тесно сотрудничать с ВОЗ, которая играет ключевую роль в этом вопросе», добавила Меркель.

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