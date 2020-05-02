Число инфицированных коронавирусом нового типа (Сovid-19) во всем мире превысило 3,4 миллиона человек.

Согласно обновленным данным сайта «Worldometer», по состоянию на утро 2 мая в мире зарегистрировано 3 401 394 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США – 1 131 492.

Далее следуют Испания — 242 988, Италия — 207 428, Великобритания — 177 454, Франция — 167 346, Германия — 164 077, Турция — 122 392, Россия — 114 431 и Иран — 95 646.

В материковом Китае зарегистрировано 82 875 случаев заражения Сovid-19.

Minval.az