В Турции девушка решила отметить окончание карантина по коронавирусу, сделав фотосессию у обрыва, однако она нечаянно сорвалась и погибла, пишет издание Mirror.

31-летняя Олеся Суспицина была уроженкой Казахстана. Последние пять лет девушка работала гидом в Анталье. После того, как местные власти распорядились о снятии некоторых ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, Олеся решила отправиться на водопад, чтобы провести фотосессию в живописном месте.

Однако во время фотографирования девушка сорвалась с высоты более 35 метров на глазах у своей подруги.

Издание уточняет, что Олеся перелезла через защитное ограждение ради эффектных снимков. При позировании она поскользнулась на траве и полетела вниз с обрыва. Позже спасатели обнаружили тело девушки в воде. Местные правоохранители признали происшествие несчастным случаем. Олесю похоронят на родине, в Костанае.

Minval.az