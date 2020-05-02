Во Франции 106-летняя жительница дома престарелых Элен Лефевр вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщает газета Le Parisien.

15 апреля француженка получила положительный тест на CoViD-19, но сейчас её состояние, по мнению врача, является стабильным и не вызывает признаков беспокойства.

Элен проживает в доме престарелых в городе Конфлан-Сент-Онорин со своего столетия. За долгую жизнь на долю женщины выпало немало испытаний — она родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны, а когда ей было пять лет, в мире разразилась пандемия смертельного гриппа — испанки. Лефевр находится в трезвом уме и помнит события Второй мировой, когда она вместе с матерью пешком покинула оккупированную зону во Франции, спала в сараях и питалась чёрствым хлебом.

Родственников у пожилой женщины нет, она никогда не была замужем, работала с 14 лет и не создала семью.

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