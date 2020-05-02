В штате Португеса на северо-западе Венесуэлы при попытке массового побега из тюрьмы погибли 46 человек, передает агентство EFE со ссылкой на одного из сотрудников пенитенциарного учреждения.

Собеседник агентства заявил, что список жертв будет увеличиваться, поскольку многие из раненых, точное число которых пока не определено, находятся в критическом состоянии.

Он также подтвердил, что директор учреждения Карлос Рохо получил тяжелое ножевое ранение в спину, а лейтенант национальной гвардии, принимавшей участие в подавлении беспорядков, пострадал от осколков взрывного устройства, которое кинул один из заключенных.

Правозащитная организация Observatorio venezolano de prisiones подтвердила факт попытки массового бегства, пояснив, что исправительное учреждение было переполненным — при вместимости 750 человек в пенитенциарном центре Лос-Льянос (Сепелья) содержатся около 2,5 тысячи заключенных.

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