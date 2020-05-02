Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — отметило ЦТАК. По информации агентства, торжественное открытие завода с участием лидера КНДР состоялось 1 мая и было приурочено к международному празднику трудящихся, который традиционно широко отмечается в народной республике.

«Под звуки приветственного марша товарищ Ким Чен Ын вышел на место церемонии, — сообщило ЦТАК. — Все участники бурно кричали «Ура!», приветствуя уважаемого высшего руководителя». В торжественной обстановке лидер КНДР перерезал ленту завершения строительства, а затем «махал рукой ликующим строителям и массам».

«Все участники, которые торжественно отмечали знаменательное завершение строительства с участием уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына, были преисполнены страстным энтузиазмом высоко поддержать руководство и идеи партии, с духом опоры на собственные силы и с непоколебимой твердостью гордыми успехами прославить нынешний год, когда отмечается 75-летие основания Трудовой партии Кореи, и тем непрерывно добиваться новых побед», — резюмировало ЦТАК.

ЦТАК также опубликовало новое фото лидера КНДР. По информации агентства, Ким Чен Ына сопровождали зампред Госсовета КНДР Пак Бон Дю, премьер кабинета министров Ким Чжэ Рён, а также первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая приходится младшей сестрой лидеру КНДР.

Судя по фотографиям, Ким Чен Ын выглядел бодрым и без видимых следов болезни, которую ему в последнее время приписывали ряд зарубежных СМИ, распространяя ничем не подтвержденные слухи.

Фотографы агентства ЦТАК запечатлели также Ким Чен Ына сидящим в президиуме торжественной церемонии на фоне сотен ликующих рабочих и строителей завода. На одном из снимков Ким Чен Ын улыбается и аплодирует на фоне плаката «Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений» с обозначенной датой мероприятия — 1 мая 2020 года. Несколько фотографий показывают, что лидер КНДР обошел территорию нового завода и осмотрел некоторые производственные корпуса.

Ким Чен Ын также прошел по некоторым цехам нового завода, где ему рассказали о процессах производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства на его основе. Как подчеркнуло ЦТАК, лидер КНДР назвал запуск в эксплуатацию Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений «важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию».

Minval.az