Бывший вице-президент США и действующий кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден заявил, что заявление об изнасиловании им его сотрудницы Тары Рид является ложью. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал CBS News.

«Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было», — подчеркнул Байден.

Ранее Рид обвинила Байдена в изнасиловании. Она объявила о случае насилия после того, как бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон выразила поддержку Байдену на предстоящих выборах президента США.

Впервые Рид выдвинула обвинения против Байдена в конце апреля. Команда бывшего вице-президента назвала обвинения ложными.

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