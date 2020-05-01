Перебежчик из КНДР, который уже десять лет находится в Южной Корее, заявил, что лидер Северной Кореи с вероятностью 99% уже мёртв. Его слова приводит «Лайф» со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным Чи Сон Хо, лидер КНДР скончался после хирургического вмешательства. И объявят об этом власти в нынешние выходные. На какие источники он опирается, Чи не раскрыл.

— Мне было интересно, как долго он сможет продержаться после кардиоваскулярной операции. Мне сообщили, что Ким умер на прошлых выходных, — заявил перебежчик. — Достоверность не 100 процентов, но я могу сказать, что вероятность — 99 процентов. В Северной Корее решают сложную проблему с выбором преемника.

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