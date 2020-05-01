Президент США Дональд Трамп, который более месяца не покидал Белый дом в условиях борьбы с коронавирусом, в пятницу направится в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде.

Как РИА Новости, об этом следует из обнародованного Белым домом рабочего графика.

Как следует из документа, прибытие Трампа в Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд) планируется в 17.35.

В последний раз Трамп выезжал из Вашингтона 28 марта: он посетил базу ВМС США штате Виргиния, чтобы лично проводить в Нью-Йорк госпитальное судно Comfort.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в США составляет более миллиона, скончались более 60 тысяч. Трамп почти ежедневно принимал участие в брифингах Белого дома о ситуации в борьбе с пандемией.

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