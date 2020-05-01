Военная миссия США в Афганистане впервые отказалась официально обнародовать данные о нападении представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на фоне мирного договора с повстанцами, сообщает Daily Sabah.

Таким образом, пишет издание, администрация президента США Дональда Трампа пытается создать видимость соблюдения условий соглашения, чтобы вывести войска из Афганистана.

Глава международных наблюдателей Джон Ф. Сопко сообщил, что информация о нападении талибов служила одними из немногих фактических данных, которые могут быть использованы в отчетах о безопасности в Афганистане. Как отмечает офис советника по нацбезопасности страны, с момента заключения мирного договора 29 февраля боевики совершили 2 804 нападения на правительственные силы. В Минобороны Афганистана говорят о 10-15 случаях насилия со стороны террористов ежедневно.

Официальный представитель Пентагона Томас Кэмпбелл также настаивает на важности обнародования информации об атаках талибов. По его словам, в марте эти инциденты «превысили все сезонные нормы». Зафиксированные данные можно было бы использовать в международных дискуссиях о соблюдении повстанцами условий соглашения, уверен Кэмпбелл.

Minval.az