Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил новый испытательный полет над американским штатом Вашингтон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте корпорации Boeing.

Первый полет лайнера данного типа состоялся 25 января над тем же штатом. Всего в испытаниях, которые проводит компания, задействованы четыре самолета Boeing 777X, уточняется в заявлении.

Как пояснили в компании, в четверг провели «первый полет второго лайнера Boeing 777X». Он продолжался почти 3 часа. В течение этого времени с помощью специального оборудования фиксировались данные о работе систем самолета. На борту находились два пилота. Boeing 777X приземлился в Сиэтле; где он поднялся в воздух, не уточняется.

В компании сообщили, что первый из лайнеров, задействованных в испытаниях, к настоящему времени находился в воздухе уже более 100 часов. В Boeing заявляют, что 777X является «самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями». Согласно информации, представленной на сайте компании, длина самой крупной разновидности Boeing 777X будет составлять почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров.

Minval.az