Учёные всего мира озабочены поиском эффективного средства от коронавируса и порой находят весьма нетривиальные варианты. Так, международная группа специалистов выяснила, что бороться с CoViD-19 помогают антитела, вырабатываемые организмами лам. Результаты их работы опубликованы в журнале Cell.

Исследователи создали средство, которое блокирует атакующий клетки организма белок. Его можно вводить в качестве прививки, наиболее эффективно — за месяц до заражения. Кроме того, оно помогает бороться с осложнениями у тех, кто уже инфицирован.

Исследование стартовало в 2016 году, когда учёные начали поиск лекарства от SARS-CoV-1 и MERS-CoV. Эти коронавирусы наиболее близки к SARS-CoV-2, вызвавшему текущую пандемию. Специалисты соединили два вида антител из организма лам, которые могут нейтрализовать вирус.

Отмечается, что антитела можно использовать для защиты наиболее уязвимых групп населения — пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Minval.az