США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Президент США Дональд Трамп и его команда собираются гарантировать, чтобы, когда мы подойдем к октябрю этого года, мы уже разыграли все карты в нашем наборе, чтобы добиться того, что Иран не смог закупить танки или бронемашины из России или Китая», — сказал он в интервью программе «Шоу Ларса Ларсона».

При этом, отметил Помпео, США на площадке ООН работают со всеми постоянными членам Совета безопасности, включая Россию и Китай, над продлением оружейного эмбарго.

Напомним, что ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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