Президент США Дональд Трамп пригрозил Саудовской Аравии выведением американских войск с территории королевства в случае продолжения нефтяной войны, сообщило Reuters.

Власти США прибегли к ультиматуму для того, чтобы обеспечить снижение нефтедобычи на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что эти меры направлены на предотвращение возникновения коллапса в американской нефтяной отрасли.

Напомним, что страны ОПЕК+ с 1 мая начинают выполнять условия нового соглашения по сокращению нефтедобычи.

Согласно достигнутым договоренностям, в мае-июне текущего года суммарное снижение производства должно составить 9,7 млн баррелей в сутки. Далее, с июля по конец декабря сокращение должно достигнуть 7,7 млн б/c. При этом с начала 2021 года до мая 2022 года добыча нефти должна быть уменьшена до 5,8 млн б/c.

12 апреля министры экономики ОПЕК+ заключили сделку по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года.

Minval.az