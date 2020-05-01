Представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа заявил, что китайские власти не приглашают организацию принять участие в расследовании о происхождении коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, в Китае уже ведется национальное расследование.

«Но на этой стадии мы не были приглашены к участию», — сказал Галеа.

Специалист сообщил, что ВОЗ по-прежнему направляет запросы «в структуры здравоохранения и органы власти Китая» с просьбой о привлечении организации к расследованию.

Галеа также добавил, что китайские власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.

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