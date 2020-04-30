Лунный метеорит весом более 13,5 кг был найден в пустыне Сахара. Он представляет из себя каменный фрагмент, который откололся от Луны в результате ее столкновения с астероидом или кометой, а затем упал на Землю, пишет «Вокруг света».

Известный как NWA 12691, он считается пятым по величине кусочком Луны из когда-либо найденных на нашей планете.

Как и многие другие обнаруженные на Земле метеориты, NWA 12691 был найден в Сахаре анонимным искателем. Кусочек Луны размером с футбольный мяч не раз переходил из рук в руки.

Эксперты подтвердили лунное происхождение лота, сравнив его с образцами, которые привезли на Землю астронавты миссии «Аполлон».

Выставленный на продажу кусочек также родственный по составу уже известным лунным метеоритам.

Ученые идентифицируют лунные породы по их специфическим текстурным, минералогическим, химическим и изотопным признакам. Многие из распространенных минералов, найденных на Земле, редки или отсутствуют на Луне. В то время как некоторые лунные минералы на нашей планете не известны.

Обо всем этом рассказал Джеймс Хислоп, глава отдела естествознания и науки Christie’s. И добавил: ощущение, что вы держите в руках кусочек другого мира, незабываемо.

Аукционисты ожидают огромного международного интереса к особенному лоту со стороны коллекционеров, которые интересуется космосом и, в частности, Луной.

Christie’s также предложит для частной продажи группу из 13 фантастически красивых железных метеоритов. Эта коллекция оценивается в 1,4 миллиона фунтов (более 1,7 млн долларов).

В 1960–1970-х годах участники из программы «Аполлон» доставили на Землю около 400 килограммов лунных пород.

Minval.az