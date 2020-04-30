Самоизоляция заставила богачей научиться уборке и стирке. Об этом рассказала генеральный директор элитной компании Лондона в сфере бытового обслуживания Polo and Tweed Люси Челленджер (Lucy Challenger).

По ее словам, которые приводит «Леннта.ру» со ссылкой на The Times, богатые клиенты обращаются за рекомендацией буквально по всем вопросам, включая стирку белья или уход за детьми. Так, был случай, когда женщина позвонила по телефону, чтобы узнать, как поменять рулон туалетной бумаги. Еще одна клиентка обратилась за помощью со стиркой белья, поскольку не могла оставить без присмотра четверых детей.

Кроме того, поступают регулярные звонки с просьбой дать совет о том, как правильно поменять постельное белье или прогладить простыню. Бывают катастрофические случаи. Например, один клиент едва сумел протереть свой старинный обеденный стол из красного дерева, другой — использовал мочалку для чистки дорогой эмалированной ванны. Кто-то даже выразил сожаление о том, что является владельцем большого дома. Директор также отметила, что в условиях карантина ее фирма испытывает большие трудности без государственной поддержки.

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