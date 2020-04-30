Ведущий инфекционист США Энтони Фаучи полагает, что к январю следующего года в США могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19, сообщил в четверг «Интерфакс» со ссылкой на NBC.

«Я так думаю», — заявил Фаучи, отвечая на вопрос корреспондента телеканала о том, возможно ли к январю подготовить сотни миллионов доз вакцины против COVID-19.

«Мы хотим действовать быстро, но в то же время хотим убедиться, что она (вакцина) будет безопасна и эффективна, — добавил Фаучи. — Я думаю, это выполнимо в случае, если все сложится».

Кроме того, Фаучи напомнил, что ранее в этом году уже заявлял о сроках создания вакцины и январь 2021 года не так уж далек от его первоначальных прогнозов.

«Я говорил в январе или феврале, что это (создание вакцины) займет от года до 18 месяцев, в январе (2021 года) как раз будет год», — подчеркнул Фаучи.

Готовность вакцины к началу следующего года зависит от результата ее клинических испытаний.

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