В Сирии из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции приостановлено возвращение беженцев с территорий иностранных государств, перемещение их внутри страны, гуманитарные акции и рабочие встречи по восстановлению инфраструктуры страны.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств вывод беженцев не осуществлялся», — говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства в четверг.

По их данным, «в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся».

«За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились», — подчеркивается в сообщении.

«Офицерами Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики рабочие встречи по вопросам оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и создания условий для размещения беженцев не проводились», — говорится в сообщении.

Minval.az