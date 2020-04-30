Командование ВМС США больше не будет публиковать официальную информацию о количестве случаев коронавируса на американских боевых кораблях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

При этом отмечается, что «внезапное изменение политики было сделано без предварительного уведомления и официального объяснения».

Между тем, по данным из источников в ВМС США, среди команды ракетного эсминца USS Kidd, который в связи со вспышкой коронавируса 28 апреля в экстренном порядке зашел на базу в Сан-Диего (штат Калифорния), количество инфицированных выросло до 78 моряков.

Почти у каждого четвертого члена команды, насчитывающей 350 моряков, выявлено заболевание COVID-19.

Еще в конце минувшей неделе на его борту было зафиксировано всего 18 заболевших. В понедельник было выявлено уже 47 инфицированных. Первый случай заболевания COVID-19 на корабле был зафиксирован 22 апреля — более чем через месяц после того, как он побывал на базе на Гавайских островах.

Эсминец был задействован в операции по борьбе с поставкой наркотиков из Центральной Америки. В связи со вспышкой коронавируса на помощь эсминцу, который находился у берегов Мексики, в минувший понедельник подошел универсальный десантный корабль USS Makin Island с медицинской бригадой. Еще когда эсминец находился на пути в Сан-Диего, с его борта по воздуху в США были эвакуированы двое моряков. Еще 15 моряков было переведено на корабль USS Makin Island (LHD 8) для наблюдения из-за устойчивых симптомов.

По сообщению ВМС США, 100 % членов команды эсминца USS Kidd уже протестированы на COVID-19. Заболевшие моряки переведены на берег и изолированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Большая часть моряков эсминца, которые дали отрицательный результат на коронавирус, также сошла на берег и переведена на карантин. Небольшая группа таких моряков остается на борту для обслуживания корабля, а также примет участии в его дезинфекции, которая продлится две недели.

Эсминец USS Kidd стал вторым американским кораблем, пострадавшим от вспышки COVID-19 в то время, когда он находился в море.

Вспышка заболевания была ранее зафиксирована на атомном авианосце USS Theodore Roosevelt. Из-за ухудшения ситуации в конце марта авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Количество инфицированных вирусом на его борту уже приблизилось к тысяче. Большая часть команды из 4,8 тыс. моряков сошла на берег и находилась на карантине. В минувшую среду на борт авианосца начали возвращаться моряки, которые в ходе трех тестов, дали отрицательный результат.

Случаи коронавируса зафиксированы на 26 кораблях ВМС США, которые в данный момент находятся на базах. Еще на 13 кораблях были случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели. В настоящее время в море находится 90 американских военных кораблей. Ни на одном из них COVID-19 не выявлено, сообщают ВМС США.

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