В Испании за сутки скончались 268 пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве страны. Это — самый низкий показатель с 20 марта.

Общее число умерших в Испании от последствий заражения коронавирусом COVID-19 — 24543 человека.

Испания — один из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в западной Европе. В стране выявили свыше 213 тыс. случаев заражения.

Ранее в апреле правительство Испании ослабило на передвижения жителей. Эти ограничения были призваны сдерживать распространение инфекции.

Minval.az