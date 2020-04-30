Ситуация в Ливии вновь в центре внимания политиков и экспертов. Генерал Халифа Хафтар, который сам себя именует «фельдмаршалом Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА)», теперь провозгласил себя единоличным правителем страны.

Для азербайджанской аудитории события в Ливии имеют свое «прочтение». В этой стране, по сути дела, идет «прокси-война» между Турцией и Россией. В Ливии действует признанное ООН правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем, которому оказывает поддержку Турция. А против него как раз и ведет войну Хафтар — уже при поддержке Москвы. Официально наличие в Ливии своих «ихтамнетов» Кремль отрицает, но вот моральную поддержку Хафтару скрывать и не думал: «фельдмаршала» принимали и в Москве, и на авианосце «Адмирал Кузнецов», где ему организовали прямой сеанс связи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. А в прессу просачивается предостаточно свидетельств, что в этой североафриканской стране находится предостаточно «вагнеровцев».

Первыми на провозглашение Хафтаром себя этаким «самодержцем вселивийским» отреагировали в правительстве Сарраджа. «Хафтар еще раз показал миру свои авторитарные устремления, — заявил представитель ПНС Мохаммед Али Абдалла. — Он больше не стремится скрывать свое презрение к демократии в Ливии».

Затем появилось заявление МИД Турции: «Последнее заявление Хафтара подтверждает отказ от политического урегулирования, — отметили дипломаты. — Налицо неуважение к мирным усилиям международного сообщества и стремление создать в Ливии военную диктатуру». В Анкаре напомнили об обстрелах и авиаударах, которые уже более года наносятся сторонниками Халифы Хафтара по мирным районам Ливии, о том, что, остановив в этой стране нефтедобычу, Хафтар лишил власти возможности приобретать медикаменты и средства защиты для населения в период пандемии и даже использовал водные ресурсы в качестве рычага давления на признанные ООН власти страны, и подчеркнули: «Ряд стран, оказывающих поддержку Хафтару, останутся соучастниками его преступлений в глазах ливийского народа». Россию по имени как бы не назвали, но намек получился весьма прозрачным.

Справедливости ради, на сей раз РФ не торопится выражать безоговорочную поддержку своему протеже. Вначале неназванный источник МИД РФ поведал: Москва «удивлена» заявлениями Хафтара, и добавил: «Мы выступаем за то, чтобы в рамках политического процесса был продолжен инклюзивный межливийский диалог, военного решения конфликта нет». Затем высказался глава МИД РФ Сергей Лавров: «Мы не одобряем заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу».

И как это понимать? Москва выступает всей душой за межливийски диалог, но ее недавний сателлит, Халифа Хафтар, как бы это поделикатнее выразиться, «сорвался с катушек», открытым текстом направил межливийский диалог по адресу, хорошо известному преподавателям советских офицерских курсов «Выстрел» и Академии им. Фрунзе, где он когда-то учился? И тем самым поставил своих покровителей в ну очень неудобное положение?

Такое, конечно, в политике время от времени случается. В том числе и с Россией, которую союзники и сателлиты «подставляют» регулярно. Сбитый над Донбассом пассажирский «Боинг» МН-17 — пример на все времена.

Но маршал Хафтар, как бы это поделикатнее, «подставляет» своих покровителей уже не в первый раз. Как уже рассказывал Minval.az, еще в январе нынешнего года, по горячим следам конференции в Берлине, где РФ вместе с другими ее участниками поддержала режим прекращения огня, Хафтар взял и объявил, что он прекращать огонь не намерен. То есть по сути «скомкал и выбросил» призыв Путина.

И что же — Москва громогласно объявила о прекращении поддержки Хафтара? Прекратила снабжать его оружием и боеприпасами? Отозвала «вагнеровцев»? Увы и ах. В первопрестольной сделали вид, что публичного унижения российской дипломатии просто не было в природе.

Так что теперь вопросы, как поведет себя Кремль, постарается ли Москва «призвать к порядку» своего сателлита или же опять будет на словах осуждать его заявления, а на деле по-прежнему слать на помощь оружие и наемников, звучат уже с учетом совсем другого «бэкграунда». Напомним: маршал Хафтар начал свой «поход» на столицу Ливии Триполи год назад, получив предварительно неплохие «подарки» от Москвы в виде оружейных траншей (официально) и «военных советников» и прочих «ихтамнетов» (большой секрет). Причем произошло это как раз после того, как ООН заявила о подготовке вселивийской мирной конференции, после которой в стране должны были пройти президентские и парламентские выборы и уже на основе их результатов создано новое вселивийское правительство. План «прочитывался» без труда. Москва, которая неплохо «освоила» Ливию еще во времена Каддафи, явно рассчитывала, что хафтаровская ЛНА под командованием выпускника Академии имени Фрунзе, а еще снабженная российским оружием, войдет в боевые порядки правительства Сарраджа, как горячий нож в масло, ооновский план просто потеряет смысл, а Кремль восстановит и даже укрепит свои позиции в Ливии, с ее нефтью, средиземноморским побережьем, обширной территорией и небезынтересными соседями. На бумаге план выглядел очень красиво и предусматривал, кстати говоря, ровно то, о чем заявил накануне Хафтар. Только вот блицкриг у «фельдмаршала» не получился. Сопротивление оказалось куда эффективнее и жестче, чем это планировали в «Арбатском военном округе».

Словно в насмешку, примерно так же развивались события и на Донбассе — Москва и там рассчитывала легко и эффектно «сломать» украинскую армию, пробить «коридоры» в Крым и Приднестровье и отрезать Украину от моря, а получила затяжную войну, санкции, невесть откуда взявшуюся боеспособную армию Украины, заменившую добровольческие батальоны, и еще сбитый «Боинг» в качестве «вишенки на торте» — уж простите за цинизм.

В Ливии Кремлю тоже есть над чем поразмыслить. Планы Москвы строились в расчете на то, что силы ПНС будут смяты и опрокинуты до того, как эксперты и комментаторы научатся быстро находить Ливию на карте, но через год после начала своего наступления Хафтар во всех смыслах все так же далек от окончательной победы. Вместо «блицкрига» — затяжная война, в которую теперь открыто вступила Турция. А она совсем недавно в Сирии убедительно продемонстрировала разницу в военно-техническом потенциале. И что теперь? Уходить из Ливии и прощаться с грандиозными планами? Или как-то, пардон, «подтирать» за Хафтаром и попутно бросать в топку ливийского конфликта все новые транши оружия (которое стоит денег) и новых «вагнеровцев»?

Здесь можно строить множество предположений по поводу социального давления «снизу» на российские власти, соотношения «ястребов» и «голубей» в российских коридорах власти и выстраивать версии, связано ли с новым витком противостояния в Ливии падение натовского вертолета в Средиземноморье. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что крушение планов на «блицкриг Хафтара» и новая «цена вопроса» уже в Ливии — это не те реалии, от которых можно откреститься «мидовскими» заявлениями «наших солдат там нет» и «мы не одобряем заявления Хафтара».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az