Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожертвовала 100 000 долларов в Детский фонд ООН для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает AFP.

«Шведская активистка Грета Тунберг пожертвовала 100 000 долларов, которые она получила от датского фонда, в Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для использования в борьбе с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что датская неправительственная организация Human Act переведет эту сумму в фонд ЮНИСЕФ.

«Как и климатический кризис, пандемия коронавируса — это кризис прав ребенка. Это затронет всех детей сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы будут затронуты больше всего», — заявила 17-летняя Тунберг.

В ЮНИСЕФ заявили, что пожертвования очень помогут организации, которая изо всех сил пытается поддержать детей, пострадавших от глобальных блокировок, связанных с коронавирусом.

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