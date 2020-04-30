Ученые обнаружили, что коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их «выздоровления», сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование китайских ученых Армейского медицинского университета города Чунцин.

Специалисты установили, что перенесшие заболевание могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования. В частности, они изучили случай пациентки с COVID-19, которая прошла курс лечения и трижды сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщину сделали компьютерную томографию и готовили к выписке, однако на следующий день она неожиданно умерла от сердечного приступа.

После вскрытия пациентки ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких при их отсутствии в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. Медики отметили, что скрытые штаммы в легких в то же время не вызывали никаких явных симптомов.

Исследователи полагают, что полученные данные могут объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.

В мире, согласно статистике ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, почти 208 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция.

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