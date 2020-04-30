«Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в четверг запретил деятельность ливанского движения «Хезболлах» в стране», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Стив Альтер.

«Федеральный министр Зеехофер сегодня запретил деятельность в Германии шиитской террористической организации «Хезболлах» (Партия бога). В утренние часы в нескольких регионах проводятся полицейские мероприятия. Даже в кризисное время правовое государство дееспособно», — написал Альтер в Twitter.

В декабре прошлого года бундестаг призвал федеральное правительство ввести запрет на деятельность ливанского движения «Хезболлах» в Германии. Депутаты поясняли необходимость этого тем, что в Германии насчитывается около тысячи сторонников движения и страна используется организацией как место для укрытия боевиков и логистический центр. Также политики призывали к тому, чтобы правительство перестало проводить линию разграничения между политическим и военизированным крылом ливанского движения.

Кроме того, депутаты настаивали, чтобы правительство совместно с международными партнерами предпринимало меры по снижению влияния «Хезболлах» на Ближнем Востоке, «особенно в Сирии».

При этом они просили запретить только деятельность движения, но не само движение как таковое, поскольку наличие «общественно-организационных структур «Хезболлах» в Германии» не установлено (не существует движения как юридического лица).

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