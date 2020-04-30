Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.

Сообщается, что полиция получила вызов примерно в 11 утра по местному времени (19.00 по бакинскому времени) после того, как многие жильцы соседних домов жаловались на неприятный запах из автомобилей. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри.

По данным газеты, остается неизвестным, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса.

Один чиновник сообщил газете, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

Полиция ведет расследование по этому делу.

Minval.az