Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай, если не удастся переломить ситуацию с распространением коронавируса нового типа.

Об этом сообщила в среду американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных госзакупок Соединенных Штатов.

Заказ на сумму $5,1 млн был размещен 21 апреля Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Поставщиком выбрана небольшая компания в штате Калифорния, которой надлежит доставить заказ к 4 мая.

В FEMA, отвечая на запрос газеты, не оспаривали эти данные. «FEMA на основе моделирования наихудшего из возможных сценариев инициировало значительное число контрактных закупок для наращивания имеющихся запасов и выпуска дополнительного количества мешков для человеческих останков на будущее, если необходимость в них возникнет», — сообщили в пресс-службе агентства.

Minval.az