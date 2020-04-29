Прабабушка бывшего полузащитника сборной Испании Сеска Фабрегаса, заболевшая коронавирусной инфекцией в 95 лет, вылечилась от заболевания. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Facebook.

«Победа над коронавирусом в 95 лет! Вчера ответ на ее тест был отрицательным. Моя прабабушка – супергерой, но она не была бы им, если бы не бесценная помощь врачей и медсестер. Мое уважение и огромная благодарность этим людям за то, что они делают день и ночь», — написал известный испанский футболист.



Франсеск Фабрегас выступает за французский клуб «Монако», напоминает «Спутник». В составе сборной Испании он стал чемпионом мира (2010 год) и дважды чемпионом Европы (в 2008 и 2012-м). Ранее футболист отказался от своей зарплаты за четыре месяца в рамках помощи «Монако».

Minval.az