Вертолет НАТО упал в среду в море близ греческого острова Кефалония. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческий государственный телеканал ERT.

По его данным, в район бедствия направились итальянский фрегат и другие натовские корабли, чтобы принять участие в поисково-спасательной операции. Обломки машины были обнаружены в море примерно в 85 км от Кефалонии. На борту вертолета находились шесть человек.

По предварительной информации, катастрофа вертолета произошла в районе, за который отвечает итальянская сторона. На данный момент НАТО какой-либо помощи со стороны Греции не запрашивало, летчики также не связывались с греческой стороной. Однако Афины дали понять, что они готовы оказать содействие в поисковой операции.

Телеканал Star сообщил, что спасатели нашли тело одного погибшего в районе катастрофы. Была также обнаружена часть фюзеляжа. Поисково-спасательная операция продолжается.

По данным источников в министерстве национальной обороны Греции, инцидент произошел в 20:15 по местному времени (21.15 — бак.вр.), когда вертолет типа Chinook, взлетевший с канадского фрегата Fredericton, пропал с экранов радаров. Фрегат входит в постоянную натовскую группировку SNMG2, размещенную в Средиземноморье.

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