Американцы, похоже, стали меньше верить заявлениям президента Дональда Трампа о пандемии коронавируса нового типа. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Reuters и социологической службы Ipsos.

Менее половины американцев — 47% — заявили, что они скорее всего будут следовать рекомендациям Трампа относительно коронавируса. Это на 15% ниже, чем в конце марта.

При этом 98% респондентов отметили, что не будут пытаться делать себе инъекции дезинфицирующих средств, если у них обнаружат коронавирус.

Рейтинг одобрения Трампа за прошедшую неделю не сильно изменился. 43% избирателей положительно оценили его работу на посту главы государства, столько же респондентов поддержали меры, введенные им для борьбы с эпидемией, передает Reuters.

Если бы выборы проводились сейчас и можно было бы проголосовать за Байдена или Трампа, 44% респондентов поддержали бы бывшего вице-президента Джо Байдена. За Трампа отдали бы голоса 40% опрошенных.

Опрос проводился с 27 по 28 апреля с участием 1001 взрослого жителя США.

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