Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился построить населенные пункты на островах в Персидском заливе.

Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Али Рыза Тенгсири.

«Планируем привести инфраструктуру островов в удобный для жизни людей вид»,- цитирует генерала «Анадолу» со ссылкой на Fars.

Генерал отметил также, что присутствие сил США в Персидском заливе дестабилизурует ситуацию в регионе.

«Незаконное присутствие американцев в регионе может угрожать безопасности Ирана. Конечно, не позволим никакой иностранной силе находиться в наших территориальных водах»,- отметил Тенгсири.

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