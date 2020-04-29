Основатель высокотехнологичных компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.

Карантин почти полностью прекратил работу целых отраслей американской экономики, которая на 70% состоит из услуг. За месяц без работы оказались 22 миллиона человек. Беспрецедентные суммы, выделенные на поддержку в конце марта, быстро закончились.

«Верните людям их свободу!» — написал Маск в Twitter в ответ на авторскую статью газеты Wall Street Journal «Спасает ли карантин жизни людей».

Практически одновременно Маск поддержал предпринимателей штата Техас, где, как сообщалось, 1 мая могут открыться рестораны и магазины. «Браво, Техас!» — написал он.

«Освободим Америку прямо сейчас!» — закончил Маск серию заявлений против карантина.

Give people their freedom back! https://t.co/iG8OYGaVZ0 — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

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