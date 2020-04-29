Из-за нехватки места для хранения нефти производители нефтепродуктов начали вынуждены искать судна поменьше, после того как все крупные танкеры уже заняты, пишет Financial Times.

Пик спроса на танкеры класса VLCC, которые вмещают до двух миллионов баррелей, прошел — сейчас найти свободный практически невозможно, поэтому цены на фрахт начали падать. Стоимость найма VLCC опустилась до 167 тысяч долларов за день.

Спрос и цена на танкеры ниже объемом, наоборот, пошли вверх. Речь идет о танкерах типа Long Range 2, вместимостью до 800 тысяч, и Long Range 1, объемом от 345 тысяч до 615 тысяч баррелей. Цена фрахта первых выросла до рекордных 173 тысяч долларов за день, вторых — удвоилась и достигла 112 тысяч долларов за день.

К плавучим хранилищам вынуждены обращаться из-за того, что большинство хранилищ в мире уже заполнены или сданы в аренду.

По словам трейдеров, есть и другие факторы, которые влияют на увеличение стоимости фрахта. Из-за коронавируса затруднена выгрузка во многих портах, особенно в США, это приводит к тому, что суда перенаправляются в те страны, где разгрузка может произойти без значительных задержек.

«Текущие рекордные ставки на фрахт явно будут такими недолго, но пока есть дефицит танкеров, цены, вероятно, будут высокими в ближайшие месяцы», — сказал аналитик Clarksons Фроде Меркедал.

Minval.az