Китайские ученые выяснили, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19, чем женщины. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Медики проанализировали 1019 случаев заражения коронавирусом нового типа, оценив тяжесть протекания болезни и количество летальных исходов. Выяснилось, что при аналогичных условиях, включая примерно одинаковый возраст пациентов и наличие хронических заболеваний, мужчины умирали в 2,4 раза чаще, чем женщины. В изученной группе мужская смертность составила 70,3 процента против 29,7 процента у женской.

Также специалисты проанализировали случаи заболевания атипичной пневмонией в Китае в 2003 году и заметили преобладающее количество мужских смертей. В ходе исследования специалисты назвали главную, по их мнению, причину высокой смертности среди мужчин: клетки легких мужчин содержат больше молекул рецептора ACE2, который играет ключевую роль при заражении как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2. При этом представители обоих полов примерно одинаково часто заражаются COVID-19.

Специалисты из Китая подытожили, что провели первое подобное исследование в научной среде, которое объясняет роль гендера при заболеваниях коронавирусом. Эксперты уточнили, что полученные ими результаты необходимо проверить дополнительными клиническими испытаниями.

Minval.az