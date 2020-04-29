Британский премьер Борис Джонсон стал отцом, у него родился мальчик, сообщает представитель канцелярии премьера.

Невестой политика, подарившей ему ребенка, является Кэрри Саймондс.

«Ранее утром в больнице Лондона (у пары) родился мальчик. Он здоров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», – сказали в представительстве.

Пара сообщила, что ждут ребенка, в конце февраля. Тогда же Джонсон и Саймондс заявили о помолвке. По данным британских СМИ, соответствующую церемонию провели еще в конце 2019 года.

Британский премьер Борис Джонсон отмечал, что планирует взять отпуск по уходу за ребенком, как только тот появится на свет. Согласно британскому законодательству, отцы имеют право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком до двух недель.

Minval.az