Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщает Fox News.

Она объявила о случае насилия после того, как бывший кандидат в президенты ХиллариКлинтон выразила поддержку Байдену на предстоящих выборах президента США.

Рид отметила, что в 2016 году отдала свой голос на выборах за Клинтон, а также всегда поддерживала демократов. Она назвала заявление Клинтон «способствованием сексуальному хищнику».

«Хиллари Клинтон и ранее позволяла влиятельным мужчинам скрывать свое сексуальное хищническое поведение», — подчеркнула Рид.

В президентской кампании Байдена отрицают обвинения в адрес кандидата.

Minval.az