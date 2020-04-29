От причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, в США скончались уже более 58,3 тысячи человек, это больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне. Об этом со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса сообщает National Geographic.

Все эти смерти приходятся на период с 6 февраля, когда в Калифорнии от COVID-19 скончалась 57-летняя женщина. Менее чем за три месяца погибли больше людей, чем в течение девяти лет войны. Отмечается, что число жертв эпидемии уже превысило и потери в Корейской войне (36,5 тысячи американцев), и в Первой мировой (53,4 тысячи).

США — мировой рекордсмен по числу заболевших и погибших: там выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа. 18 апреля президент страны Дональд Трамп озвучил прогноз, по которому за время эпидемии погибнут 60-65 тысяч человек.

Minval.az