Сибирский кот по кличке Мир, которого президент России Владимир Путин в феврале 2012 года подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, помещен сейчас в карантин, поскольку таким животным тоже угрожает заражение новым коронавирусом.

Об этом ТАСС в среду рассказал сам губернатор, в доме которого Мир и соблюдает свою частичную изоляцию.

«Мы были очень встревожены известиями о том, что в США отмечены случаи заражения домашних котов новым коронавирусом, — рассказал Норихиса Сатакэ. — Поэтому сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных».

«Прошло уже восемь лет, как Мир стал членом нашей семьи, — отметил губернатор. — У него отличный аппетит, он сильный и веселый, отличается спокойным характером. Мир прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме. Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку».

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