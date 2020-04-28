Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник поддержала бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, передает ТАСС.

В ходе онлайн-трансляции, которая велась на сайте предвыборной кампании Байдена, Клинтон призналась, что она счастлива «не просто поддержать кандидатуру» Байдена, но и «помочь ему с освещением множества тем, которые предстоит поднять на этих президентских выборах». «Джо Байден всю свою жизнь готовился к этому моменту, — подчеркнула Клинтон. — Мне выпала привилегия поработать с ним в последние 25 лет».

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