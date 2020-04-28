Британский принц Гарри и Меган Маркл готовятся к своей второй свадьбе.

Об этом, как пишет «Спутник», сообщил инсайдер семьи американскому изданию Heatworld.

Пара решила начать жизнь с нового листа, а Меган не терпится позабыть о своей первой помпезной и чересчур официальной свадьбе.

Первую, королевскую, свадьбу пара сыграла 19 мая 2018 года в Виндзоре, она была проведена, как и положено, в строгих придворных традициях.

Издание пишет, что несмотря на пандемию коронавируса, Меган и Гарри решили дать новые клятвы в Калифорнии. Церемония будет неформальной и очень романтичной: пара обвенчается на берегу океана, на закате. Никаких гостей на этой свадьбе не будет, Меган и Гарри будут вдвоем, не считая священника.

Однако после неформальной церемонии пара устроит вечеринку для своих друзей.

«На вечеринке будет не больше 20 человек, только близкие друзья и семья. Мама Меган Дория тоже будет в числе приглашенных. Наверняка Гарри и Меган пригласят Джордж и Амаль Клуни, возможно, в празднике примут участие Анджелина Джоли и Серена Уильямс», — рассказал изданию источник.

Напомним, у Меган натянутые отношения с отцом, братом и сестрой, она общается лишь с мамой Дорией Рогланд. Дория — единственная из всего семейства, кто воочию видела малыша Гарри и Меган — Арчи.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи и жить самостоятельно. Они решили переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, и ради этого отказались от титула, обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.

Супруги перебрались в Лос-Анджелес из Канады. Однако первые 12 месяцев будут считаться испытательными. В 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежний порядок, исполняя обязанности членов королевской семьи.

Minval.az