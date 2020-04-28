Посольство США в Анкаре выразило благодарность Турции за оказанную медицинскую помощь.

Как информирует TRT, посольство выступило со следующим заявлением:

«В период кризиса, когда мир ведёт глобальную борьбу с коронавирусом, имеет ключевую роль тесное сотрудничество между союзниками и партнёрами, разделяющими общие взгляды. Также важно и своевременное и эффективное устранение существующих проблем. Никто из нас не может делать это в одиночку. От имени руководства США мы благодарим Турцию, нашего союзника по НАТО, за щедрый дар, состоящий из медицинской помощи и других необходимых материалов. Эта помощь демонстрирует наличие крепких связей между США и Турцией, которая является одним из наших самых важных союзников. Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с Турцией по этому и другим приоритетным для нас вопросам. Мы благодарим турецкое правительство и народ за поддержку и дружбу, демонстрируемые в отношении американского народа».

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