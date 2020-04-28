Исследователи Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН выдвинули новую гипотезу тунгусской катастрофы. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Сообщается, что учёные рассчитали, что могло вызвать столь масштабные разрушения. Они оценили возможные траектории космических тел разного состава и размера, ориентировались на диаметр от 50 до 200 метров. При этом они учитывали, как должен был повести себя тот или иной метеорит (или вернее, судя по размерам, астероид) при прохождении сквозь плотные слои атмосферы на огромной скорости. Таким образом они сравнили глыбу льда, обломки лунного грунта, кварца, других каменных пород. В результате учёные пришли к заключению, что на самом деле такое небесное тело должно было состоять из железа.

Таким образом, версия красноярских исследователей такова: железный астероид диаметром 100–200 метров и весом более трёх миллионов тонн пролетел в атмосфере Земли со скоростью примерно 20 километров в секунду. Мощнейшая ударная волна при этом возникла из-за того, что астероид нагрелся до температур порядка 10 тысяч градусов по Цельсию и на его поверхности образовалась и начала интенсивно испаряться раскалённая плазма. Именно это, по мнению учёных, создало эффект взрыва, который наблюдали местные жители. Кроме того, такая версия объясняет возникшие на месте катастрофы пожары. Отмечается, что над эпицентром болид пролетел всего за секунду или полторы, но этого вполне хватило бы, чтобы расположенные под ним деревья нагрелись и воспламенились.

Эта гипотеза также предполагает, что тунгусское небесное тело не упало на Землю, а пролетело мимо. То есть его траектория была такова, что минимальная высота его полёта составила 10–15 километров. Болид при этом потерял значительную часть своей массы, однако не разрушился. Его скорость оказалась достаточной, чтобы преодолеть притяжение Земли и снова вернуться на свою околосолнечную орбиту.

Авторы версии добавили, что пытались выяснить обстоятельства тунгусского события в том числе для того, чтобы максимально правильно оценивать астероидную опасность и определять вероятность подобных катастроф в будущем.

Напомним, тунгусская катастрофа произошла в июне 1908 года на северо-востоке от Красноярска в районе реки Подкаменная Тунгуска. Считается, что тогда произошёл взрыв мощностью 40–50 мегатонн. В результате на площади около двух тысяч квадратных километров повалило лес, в районе эпицентра в домах выбило стёкла. С тех пор учёным не даёт покоя вопрос, почему на месте предполагаемого падения метеорита не нашли никаких крупных фрагментов вещества внеземного происхождения.

Minval.az