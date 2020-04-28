Мальчика в Испании выписали из больницы после операции по пересадке шести органов, которую он ждал в течение трех лет, передает агентство Europa Press.

Операция по пересадке желудка, печени, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, части толстой кишки и поджелудочной железы была проведена в мадридской больнице Hospital La Paz в конце февраля. В прошлую пятницу мальчика выписали из больницы.

Как сообщает агентство, мальчик по имени Виктор из Барселоны находился в листе ожидания в течение трех лет. Все это время для поддержания жизни в течение 18 часов в сутки он был подключен к аппарату, обеспечивающему парентеральное питание.

По словам матери мальчика, ей сообщили, что с ее ребенком что-то не так, когда она была на 27-ой неделе беременности. «После одного из УЗИ мне сказали, что у ребенка гастрошизис (врождённый дефект передней брюшной стенки, при котором через расщелину из брюшной полости выпадают петли кишечника, иногда и другие органы)», — поделилась мать мальчика.

Руководитель отдела трансплантологии мадридской больницы Эстер Рамос заявила, что «несмотря ни на что, динамика Виктора была безупречна». «Он очень недолго находился в отделении интенсивной терапии и был выписан всего через два месяца после пересадки», — добавила она.

Minval.az