Разведывательные службы США предупреждает о возможной уязвимости сервиса видеоконференций Zoom перед хакерскими атаками со стороны иностранных правительств, в том числе Китая, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полученный отчет министерства внутренней безопасности США.

«Хакеры, вероятно, обнаружат новые или будут использовать существующие уязвимости в Zoom для того, чтобы скомпрометировать пользовательские устройства и учетные записи для дальнейшей эксплуатации корпоративных сетей. Внезапный рост популярности Zoom и его использование как государственным, так и частным сектором, создает среду, уязвимую для атак. Любая организация, которая уже использует Zoom или собирается его использовать, должна оценить возможные риски», — говорится в документе.

Спецслужбы отмечают, что опасения в отношении Zoom также связаны с тем, что приложение и обновления к нему частично разрабатываются в Китае.

«Доступ Китая к серверам Zoom предоставляет Пекину уникальные возможности для работы с пользователями государственного и частного секторов США. Другие государства также могут использовать уязвимости Zoom для достижения своих целей», — отмечается в докладе.

В свою очередь представитель Zoom сообщил телеканалу, что компания не согласна с выводами разведки, назвав отчет «дезинформацией, содержащей в себе вопиющие неточности в работе Zoom».

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