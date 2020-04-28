Ужесточение санкций со стороны США в отношении Ирана в условиях пандемии коронавируса является нарушением норм международного права.

Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

«В то время, когда по всему миру распространяется коронавирус и возникает необходимость внести коррективы в отношения между государствами, США, к сожалению, ужесточают санкции, направленные против иранского народа. Вашингтон нарушает не только нормы международного права, но и международные медико-санитарные правила, препятствуя отправке в Иран медицинских товаров», — приводит его слова во вторник агентство Fars.

Как сообщает агентство, со своей стороны Рамапоса также подчеркнул несвоевременность мер, принимаемых Вашингтоном против Тегерана. «В настоящее время необходима совместная работа для противостояния общему врагу — коронавирусу. Сейчас неподходящее время для того, чтобы создавать людям проблемы, вводя против них санкции или оказывая на них давление», — указал президент ЮАР.

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