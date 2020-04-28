Ученые из Института атмосферного мониторинга Коперника (CAMS) заявляют, что самая большая дыра в озоновом слое над Арктикой закрылась.

Эксперты намереваются выяснить, причины ее исчезновения, передает телеканал Си-Эн-Эн.

«Озоновая дыра, появившаяся над Арктикой этой весной и ставшая крупнейшей в истории, уже исчезла», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что озоновая дыра появилась из-за сильного арктического полярного вихря. Человек к ее образованию не причастен.

Исчезнувшая озоновая дыра была массивной, поскольку большая часть озона на 17 км в стратосфере была истощена.

В последний раз такое сильное разрушение озона в Арктике специалисты фиксировали 10 лет назад.

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