В Европе набирают популярность теории заговора, связанные с распространением коронавируса. Конспирологические версии всегда находили отклик среди населения, и пандемия COVID-19 не стала исключением. Об этом пишет агентство «Москва».

Так, многие европейцы находят связь между появлением сети 5G и коронавирусом. Считается, что вышки излучают частоты, которые негативно влияют на молекулы кислорода. Именно отсюда происходят заболевания, связанные с дыхательной недостаточностью – организм просто не может переработать мутировавшие кислородные частицы.

В Англии подобная теория привела к случаям вандализма. В Бирмингеме и Ливерпуле зафиксировали десятки случаев поджогов вышек связи 5G. Англичане выходят в социальные сети и призывают уничтожить как можно больше «коронавирусных излучателей». Однако в Facebook такие сообщения стали быстро блокировать.

Свое мнение по поводу этой теории высказала и телеведущая Виктория Боня. Она отметила, что никто не рассказывает о безопасности сети 5G для здоровья, в связи с чем и появляются подобные теории заговора.

«Безумно бы хотелось, чтобы кто-то бы нашелся и меня разубедил бы <…> Люди бы пришли, все разложили по полочкам и сказали <…> Есть научные исследования, которые показывают о том, что связь 5G, которую <…> будут везде устанавливать, она безопасна для здоровья человека», – сказала Боня.

Впрочем, заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Бахтин подчеркивает, что мы всегда находимся в электромагнитном поле и 5G не является чем-то выдающимся в плане влияния на человека.

«Мы находимся в электромагнитном поле постоянно. У нас над головой летают спутники связные, спутники телекоммуникационные, через которые вещают и радио, и телевидение. Мы перешли на цифровое телевидение. И это электромагнитное поле, оно всегда присутствует, и мы находимся в нем», – отметил Бахтин.

Эксперты напоминают, что связь 5G вообще не предназначена для использования человеком. Ее устанавливают для подключения к интернету большого количества устройств. Однако какое-либо пагубное влияние 5G на человека исключено.

Впрочем, не только этот вид связи обвиняется в вымирании человечества. Конспирологи полагают, что не последнюю роль в возникновении пандемии сыграли американские миллиардеры. Так, Билл Гейтс пять лет назад высказался, что «особо опасный вирус, а не война» станет причиной гибели десятков миллионов человек. Чем не доказательство того, что именно он, а вместе с ним и еще ряд американских богачей стоят за созданием коронавируса?

Исполнительный директор мониторинговой группы SITE Рита Катц рассказала, что идея о Билле Гейтсе как основателе коронавируса популярна у американских праворадикальных группировок. Они уже инициировали взлом почти 25 тысяч адресов электронной почты сотрудников компаний, которые участвуют в борьбе с пандемией COVID-19, чтобы распространить эту информацию.

Конспирологи говорят, что американские богачи заинтересованы в массовой и поголовной вакцинации, за которой пойдет чипирование людей. Однако эксперты вспоминают, что поводы для массового чипирования людей у «мирового правительства» были и раньше. Это и появление радио во время эпидемии испанки, и появление 3G и 4G. Поэтому особо беспокоиться по этому поводу вряд ли стоит.

Политический обозреватель Владимир Корнилов удивляется, что такие дикие идеи получают распространение именно в европейских странах.

«Самое поразительное наблюдаем, что подобные абсолютно абсурдные страхи, слухи, фейки распространяются в странах не самых забитых, нецивилизованных, не обделенных вроде системой образования. Но тем не менее видим, как и в средние века, так и в 21 веке такие методы, оказывается, работают», – отметил Корнилов.

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