НАТО демонстрирует Литве твердость своих обязательств. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя на видео-конференции фальшивое письмо, посланное на прошлой неделе министру обороны прибалтийской республики Раймундасу Кароблису о выводе из нее натовских военных, сообщает Delfi.

«Это письмо — полная фальшивка. Оно показывает, что некоторые государства и прочие деятели пытаются использовать кризис с коронавирусом COVID-19 для распространения дезинформации, создания замешательства и для того, чтобы навредить решительности и единству союзников НАТО», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что Североатлантический альянс един, а его члены помогают друг другу приодолевать нанешний кризис с коронавирусом. А обязательства перед Литвой «тверды, как скала».

Генсек не назвал виновных в конкретных дезинформационных кампаниях, но подчеркнул, что Россия и Китай постояннно пытаются поставить под сомнение единство НАТО, публикуя ложную информацию.

В Литве в настоящее время дислоцируются 1400 военнослужащих из европейских стран НАТО, а также некоторое количество американских военных.

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